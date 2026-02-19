Officiellt: Kaua Prates klar för Borussia Dortmund

Dortmund värvar Kaua Prates.

17-åringen skriver kontrakt över 2031.



Dortmund värvar vänsterbacken Kaua Prates, 17, hämtas in från Cruzeiro och kontraktet är skrivet till 2031.

– Med Kaua har vi kunnat värva en extremt spännande spelare. Han är fortfarande väldigt ung och är en av de mest talangfulla spelarna i Sydamerika. Vi är övertygade om att han med hans förmågor, ambition och utvecklingspotential passar mycket väl in i Borussia Dortmund, säger sportchefen Lars Ricken i ett uttalande.

Den unge brassen sprudlar av glädje.

– Jag är väldigt stolt över att få spela för den här fantastiska klubben från och med i sommar. Jag är otroligt spänd på det här och jag kommer att ge allt från dag ett, säger 17-åringen i ett uttalande.