Officiellt: Ebba Steen klar för IFK Norrköping

Ebba Steen, 21, har lämnat Trelleborg.

Nu är målvakten klar för IFK Norrköping.

Foto: Bildbyrån

I går kom beskedet att målvakten Ebba Steen lämnat Trelleborgs FF. Nu har hon fått en ny klubbadress. 21-åringen är klar för IFK Norrköping.

Ebba Steen har under året blivit en av tre målvakter som fått chansen i U23-landslaget och nu tar hon steget till damallsvenskan.

– Det var en bra säsong för min del. Att IFK Norrköping hörde av sig är väl ett kvitto på det… Det är en fin klubb med mycket historia, där man satsar på damlaget och vill framåt. Den plan de presenterade för mig kändes riktigt bra. Det här är ett rätt steg i min karriär, säger Ebba Steen, som skrivit på för tre år, säger målvakten via klubbens uttalande.

Ebba Steen startade 25 av 26 matcher i Elitettan i år.

– Ebba Steen är en målvakt med stor utvecklingspotential och en tydlig ambitionsnivå. Hon har på kort tid tagit kliv, som gjort att hon nu slagit sig in i U23-landslaget. Det säger mycket om hennes kapacitet. Vi ser det här som en väldigt spännande värvning, där vi tillsammans med Ebba vill skapa en miljö som hjälper henne att ta nästa steg i sin utveckling, säger sportchef Dennis Popperyd.

I IFK Norrköping finns även målvakten Sofia Hjern som Steen kommer bilda målvaktspar med.