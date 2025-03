Officiellt: Ebenezer Ofori klar för Zalgiris

I december bröt Ebenezer Ofori sitt kontrakt med Vejle BK.

Under fredagen står det klart att den tidigare AIK-mittfältaren har hittat en ny klubb.

Den 29-årige mittfältaren har skrivit på för litauiska FK Zalgiris.

Det var under sommaren 2022 som Ebenezer Ofori, 29, lämnade AIK för spel i danska Vejle BK. Sedan dess hann mittfältaren med att göra 69 matcher och en assits för klubben han kom att bryta sitt kontrakt med i december förra året.



Nu, tre månader senare, står det klart var Oforis karriär fortsätter.



Under fredagen meddelar litauiska FK Zalgiris att mittfältaren har skrivit på för klubben. Hur långt kontraktet är framgår inte av informationen på klubbens hemsida.



I AIK står Ofori noterad för 138 matcher, sex mål och 14 assist. Han har även representerat klubbar som Stuttgart och New York City FC.