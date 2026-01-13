Officiellt: Elfsborg säljer Zeneli – uppges få 40 miljoner

Besfort Zeneli är klar för Royale Union Saint-Gilloise.

23-åringen säljs i en affär som rapporteras inbringa runt 40 miljoner kronor till Elfsborg.

– Affären med Union St Gilloise blir vår största hittills utifrån helheten i avtalet, säger klubbchef Stefan Andreasson.

Foto: Bildbyrån

Det har varit på gång ett bra tag, men nu står det till sist klart att Besfort Zeneli, 23, lämnar Elfsborg. Mittfältskuggen är klar för en flytt till Belgien och klubben Royale Union Saint-Gilloise, där han har kritat på ett kontrakt som sträcker sig fram till sommaren 2030.

– Det är lite blandade känslor, men självklart otroligt kul att få ta steget ut i Europa. Det är någonting man har drömt om sedan man var liten, säger Zeneli i ett uttalande.

Bekräftar rekordförsäljning

Enligt Expressen ligger grundsumman på motsvarande 40 miljoner kronor. Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson bekräftar att det rör sig om en rekordförsäljning för klubben, sett till affärens totala värde.

– Givetvis har det funnits intresse tidigare men då har vi gemensamt bestämt att avstå där Besfort visat stor lojalitet. När nu belgiska Union St Gilloise återigen har visat intresse har vi accepterat en övergång för Besfort. Affären med Union St Gilloise blir vår största hittills utifrån helheten i avtalet och att Besfort är vår egen spelare, säger han.

Elfsborgs dyraste försäljning hittills är Ahmed Qasem till Nashville för motsvarande 42 miljoner kronor.

Manager Oscar Hiljemark:

– Besfort är en spelare och person som symboliserar Borås och IF Elfsborg. Efter att ha gått hela vägen genom klubbens U-elit-verksamheten upp till A-laget och där fått sitt genombrott är en stolthet för oss alla. Hans insatser sista 18 månaderna har också gett en landslagsplats. Nu har tiden kommit för att ta nästa kliv och vi önskar honom all lycka med sin karriär. På återseende!