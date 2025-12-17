Officiellt: Ellen Toivio lämnar BP

Ellen Toivio har gjort sitt i IF Brommapojkarna.

Klubben meddelar denna onsdagskväll att hon lämnar.

Foto: Bildbyrån

Ellen Toivio kom till IF Brommapojkarna inför säsongen 2022.

Nu står det klart att den gångna säsongen blir hennes sista i BP, Stockholmsklubben meddelar ikväll att hon lämnar.

– Jag är tacksam för min tid i BP. Det har varit fyra lärorika år både för mig som person och som spelare. Ett stort tack till alla människor jag sprungit in i ute på Grimsta, och alla fina lagkompisar jag fått spela med, säger hon via klubbens hemsida.

Sedan hon kom till BP har det blivit 85 matcher för henne i damallsvenskan.