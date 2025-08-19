Michelle Agyemang gjorde stor succé för England under sommarens EM.

Hon gjorde succé med England under sommarens EM-slutspel i Schweiz – som man vann genom att besegra Spanien på straffar i finalen.

Detta då Arsenal, för en andra gång, lånar ut anfallaren till Brighton. Avtalet sträcker sig över hela säsongen.

– Vi är glada över att välkomna tillbaka Michelle för ytterligare en säsong. Vi uppskattade verkligen att jobba med henna förra året och se hur mycket hon utvecklades som en del av laget, säger Brighton-tränaren Dario Vidosic i ett uttalande.