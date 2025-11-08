Officiellt: Eric Larsson lämnar Lilleström

Efter två säsonger och en dramatisk resa från nedflyttning till direkt återkomst i Eliteserien lämnar nu Eric Larsson Lillestrøm SK.

– Jag är stolt över vad vi åstadkommit, säger han till klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån



När Eric Larsson anslöt till Lillestrøm SK inför säsongen 2024 kom han till ett lag som precis fallit ur Eliteserien. Debutsäsongen blev tuff, med skador och en nedflyttning som resultat. Under årets säsong har laget däremot rest sig och säkrat återkomsten till högsta serien.

Larsson bekräftar nu att han lämnar klubben efter att säsongen är avslutad.

– Det blev inte riktigt som jag hade föreställt mig när jag kom hit i april 2024. Både laget och jag hade ett tufft år med några småskador och en nedflyttning, säger Larsson till klubbens hemsida och fortsätter:

– Men jag är väldigt stolt över vad vi åstadkommit och tacksam över att ha fått spela inför klubbens supportrar.





Larsson lämnar klubben efter totalt 42 matcher. I karriären har han även representerat Malmö FF, GIF Sundsvall, Gefle IF och OFI Kreta.