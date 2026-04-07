Officiellt: Eriksson ny scout för Rydströms Columbus Crew

Henrik Rydström har fått förstärkning i sin stab.

Detta då Tobias Eriksson har anställts som ny Skandinavien-scout för Columbus Crew.

– Jag har redan påbörjat jobbet lite, säger Eriksson till Sportbladet.

Henrik Rydström har varit tränare för MLS-klubben Columbus Crew sedan december förra året.

Sedan dess har han fått förstärkning av två svenskar i sin stab, i form av den assisterande tränaren Theodor Olsson samt analytikern Pak Pakhei.

Nu står det klart att de får ytterligare en landsman med sig, i form av Tobias Eriksson. Den före detta spelaren i Kalmar FF och Gif Sundsvall har tagit sig an rollen som Skandinavien-scout i klubben och har således återförenats med Rydström – som han jobbade med i både KFF och Malmö FF.

– Det känns väldigt spännande och inspirerande. Jag har redan påbörjat jobbet lite och det är en del nytt att sätta sig in i, säger Eriksson till Sportbladet och berättar hur erbjudandet kom upp:

– Jag har jobbat tätt ihop med Henrik Rydström tidigare och han förde ihop mig med de som rekryterade i Columbus. De sökte en scout och han tyckte jag skulle söka det jobbet.

Nu har han alltså fått jobbet – som han beskriver med följande ord:

– Dels att hjälpa dom att kartlägga Skandinaviska spelare och ha koll på den skandinaviska marknaden. Dels utifrån vad jag själv tycker att klubben behöver men också att jobba utifrån vad klubben vill ha, avslutar Eriksson.







