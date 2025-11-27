Officiellt: Erol Ates förlänger med Gif Sundsvall

Erol Ates får förtroende av Gif Sundsvall.

Nu står det klart att tränaren skriver på ett nytt treårskontrakt.

Foto: Bildbyrån

Gif Sundsvall slutade på en elfte plats den gångna säsongen i superettan.

Nu står det klart att tränaren Erol Ates får förtroende, då ”Giffarna” skriver ett nytt treårskontrakt med honom.

– Jag är verkligen hedrad över att få fortsätta leda den här klubben och att få möjligheten att ta nästa steg i vår resa tillsammans. Vi är inte ute efter snabba lösningar – vi bygger en stabil grund som ska hålla över tid. Det handlar om att skapa något hållbart, något som speglar vilka vi är och hur vi arbetar varje dag, säger han på klubbens hemsida.

Sportchef Joel Cedergren:

– Erol har varit här i 1,5 år som tränare och har gjort stort avtryck. Han kom under förra sommaren när A-laget befann sig i en väldigt svår situation – vår existens som elitlag var hotad. Erol kom in med en beslutsamhet att, tillsammans med ledare och spelare, hålla oss kvar. Hans förmåga att få spelare att vilja jobba hårt och göra sitt bästa, att få alla att acceptera sina roller och dra åt samma håll, och hans tydlighet i hur vi ska spela, gjorde att vi fick till en fantastisk vändning och höll oss kvar i serien.

Erol Ates har tidigare varit tränare i finska JäPS.