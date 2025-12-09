Officiellt: Ex-allsvenske mittfältaren klar för division 2-klubb

Adam Hellborg har gjort klart med ny klubb.

Den ex-allsvenske mittfältaren är klar för IFK Berga.

– Det är en väldigt duktig spelare vi får in, säger IFK Bergas sportchef Morgan Löf till Barometern.

Foto: Bildbyrån

IFK Berga är tillbaka i division 2 till nästa säsong och inför comebacken så har man gjort en stark värvning.

Adam Hellborg, med över 80 matcher i allsvenskan, är klar för klubben.

– Vi har haft en dialog en tid och det känns jättebra att han bestämt sig för Berga. Det är en väldigt duktig spelare som vi får in, säger klubbens sportchef Morgan Löf till Barometern.

Hellborg kommer senast från Oskarshamns AIK, han har tidigare representerat bland annat Helsingborgs IF och IK Sirius.