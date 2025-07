Officiellt: Filip Olsson blir kvar i Sandviken – lånet förlängs

Filip Olsson har spenderat våren på lån hos Sandvikens IF.

Nu står det klart att han blir kvar hela säsongen i klubben.

– Det känns riktigt kul att fortsätta i Sandviken och kunna bygga vidare på de sakerna som vi har gjort under våren, säger han via klubbens hemsida.

IK Sirius lånade ut Filip Olsson till Sandvikens IF under vårsäsongen.

Nu står det klart att mittfältaren blir kvar i superettan-klubben, detta då låneavtalet förlängts säsongen ut.

– Det känns riktigt kul att fortsätta i Sandviken och kunna bygga vidare på de sakerna som vi har gjort under våren. Vi har blivit bättre och bättre ju längre in i säsongen vi kommit och det ska bli kul att se hur långt vi kan ta detta, säger han via klubbens hemsida.

Hittills har det blivit ett mål och en assist på 14 matcher i superettan för Olsson.

Mittfältaren kan även ha gjort sitt i IK Sirius helt, hans avtal med Uppsalaklubben går nämligen ut efter säsongen.