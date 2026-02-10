Officiellt: Förre Bajen-mittfältaren klar för ny klubb

Den förre Hammarby-mittfältaren Abdul Halik Hudu har gjort klart med ny klubb.

Ghanesen byter klubb i Indien och karriären fortsätter i Sporting Club Delhi.

Foto: Bildbyrån

Abdul Halik Hudu kom till Hammarby inför säsongen 2018 och tre år senare, efter flera utlåningar, lämnade han klubben permanent för Lyngby BK.

Sedan dess har det blivit spel i bland annat AFC Eskilstuna och Gif Sundsvall, men sedan i slutet av 2025 spelar mittfältaren sin fotboll i Indien.

I oktober ifjol skrev han på för Rajasthan United, men nu står det klart att han byter klubb i Indien.

Karriären fortsätter i Sporting Club Delhi.