Officiellt: Förre Bajen-mittfältaren klar för ny klubb
Den förre Hammarby-mittfältaren Abdul Halik Hudu har gjort klart med ny klubb.
Ghanesen byter klubb i Indien och karriären fortsätter i Sporting Club Delhi.
Abdul Halik Hudu kom till Hammarby inför säsongen 2018 och tre år senare, efter flera utlåningar, lämnade han klubben permanent för Lyngby BK.
Sedan dess har det blivit spel i bland annat AFC Eskilstuna och Gif Sundsvall, men sedan i slutet av 2025 spelar mittfältaren sin fotboll i Indien.
I oktober ifjol skrev han på för Rajasthan United, men nu står det klart att han byter klubb i Indien.
Karriären fortsätter i Sporting Club Delhi.
