Officiellt: Förre ÖSK-keepern klar för Trelleborgs FF

Malte Påhlsson har lämnat Örebro SK.

Nu har han skrivit på för Trelleborgs FF.

– Det känns som starten på en resa, säger Pålsson till sin nya klubb.

Foto: Bildbyrån

Efter en spännande sista omgång stod det klart att Trelleborgs FF kommer att spela i Ettan Södra nästa år – då man spelade lika mot Örebro SK som knep den sista kvalplatsen.

I kvalet skulle ÖSK stå för ett nytt mirakel och ta den andra matchen mot HTFF hela vägen till straffar där man gick segrande.

Då fanns Malte Påhlsson med på Örebros bänk, vilket var en plats han tillbringade så gott som hela höstsäsongen på. Kort efter kvalsegern meddelade ÖSK att Pålsson, vars kontrakt var utgående, lämnar klubben.

Nu står det klart att han fortsätter sin karriär i just Trelleborgs FF – där han har skrivit på ett kontrakt fram till slutet av 2027.

– Jag ser fram emot att flytta söderut och representera Trelleborgs FF. Det känns som starten på en resa, och jag är glad över att få förtroendet att vara med på den, säger han i ett uttalande och fortsätter:

– Jag kommer att ta med mig mina erfarenheter från de senaste åren i min karriär, med både allsvenska matcher och spel i Superettan. 2024 var ett väldigt bra år för min del, och även om 2025 har bjudit på annat har jag lärt mig väldigt mycket under den här säsongen, vilket jag hoppas ska göra mig till en ännu bättre målvakt framöver.

TFF:s nya huvudtränare, Andreas Granqvist:

– Malte har via sina år i Halmstad och Örebro både varit med i en allsvensk kontext och säsongen 2024 var han given startmålvakt i Superettan, med bra prestationer över hela den säsongen. Även om det blev färre matcher den gångna säsongen har han erfarenheter som jag ser som väldigt viktiga inför utmaningen som väntar oss, säger han.

Tidigare i sin karriär har Malte Påhlsson spelat för klubbar som Halmstads BK och IS Halmia.



