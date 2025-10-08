ÖFK har sparkat Kiarash Livani.

Nu tar Tor-Arne Fredheim tar över huvudtränaransvaret.

– Jag vill hjälpa ÖFK så gott jag kan, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Under onsdagen bekräftade Östersunds FK att huvudtränaren Kiarash Livani får sparken efter svaga resultat i superettan.

Nu bekräftar klubben sin ersättare. Det är 62-årige Tor-Arne Fredheim som blir ny huvudtränare på ett kontrakt som sträcker sig säsongen ut.

– Vi ska nu få ut så mycket som det går under varje timme fram tills säsongens slut. Jag vill hjälpa ÖFK så gott jag kan då vi behöver ett lag i superettan här i stan, säger han på klubbens hemsida.

Sportchefen Anders Lundin om den nye tränaren.

– Vi får in en mycket erfaren och skicklig tränare som kommer sätta en tydlig struktur på laget. Vi tror Tor-Arne ha egenskaper för att på kort tid ge laget förutsättningar att åstadkomma goda resultat.

Fredheim kommer senast från ett huvudtränaruppdrag i IFK Norrköpings damlag.