Officiellt: Fredrik Holmberg förlänger med Gais

Fredrik Holmberg blir kvar.

Huvudtränaren förlänger med Gais till och med 2029.

– Det fanns ingen tveksamhet från min sida, säger Holmberg i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Fredrik Holmberg tog över som huvudtränare i Gais 2021. Han har tagit laget till spel i Europa efter fjolårets tredjeplats i allsvenskan. Succétränaren har tidigare kopplats ihop med andra klubbar i Sverige men nu står det klart att han blir kvar i Gais.

Under lördagen meddelar ”Makrillarna” att Holmberg förlänger sitt avtal till och med 2029.

– Det är bara så självklart, det fanns ingen tveksamhet från min sida, utan det här var prioriterat för mig och jag hoppas att det var det för klubben också. Det känns bara så spännande att vara här i GAIS, säger Holmberg på klubbens hemsida.

Gais tekniske direktör Magnus Sköldmark:

– Det är ingen hemlighet att vi har haft en dialog sedan en lång tid tillbaka och jag har varit tydlig med att vi gärna skriver ett livstidskontrakt. Vår ambition och vilja som förening har varit glasklar.