Officiellt: Gais värvar Oscar Pettersson

Oscar Pettersson återvänder till Sverige.

26-åringen har skrivit ett fyraårsavtal med Gais.

– Det är en mix av mycket som känts rätt från första början, säger han i ett uttalande.

Gais blev nyligen klart för semifinal i svenska cupen. Nu har ”Makrillarna” gjort ytterligare ett nyförvärv.

Gais plockar in Oscar Pettersson från Go Ahead Eagles. Den 26-årige yttern har skrivit ett kontrakt över fyra år med klubben.

– Det känns jättekul, det ska bli spännande och jävligt roligt! Jag tror att klubben, ledarna och spelarna passar perfekt för mig. Det är sättet GAIS spelar fotboll på, och jag har hört mycket gott om Fidde, så det är en mix av mycket som känts rätt från första början, säger Pettersson på klubbens hemsida.

Gais tekniske direktör Magnus Sköldmark om värvningen:

– Rekryteringen av Oscar är framförallt frukten av ett intensivt arbete den senaste tiden, och är möjlig tack vare ett bra arbete som många inom GAIS bidragit med de senaste åren. Vi är på en bra plats och är en attraktiv förening. Som spelare känner man det och förstår att det kommer att ge maximal utveckling. Oscar har varit klar och tydlig med att GAIS var det bästa alternativet för honom just nu.

Oscar Pettersson har tidigare representerat klubbar som IFK Göteborg, Akropolis och Brommapojkarna.