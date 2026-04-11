Officiellt: GIF Sundsvall lånar ut målvakt

GIF Sundsvall lånar ut målvakten Jakob Jäger Röding, 20.

Hans nya klubbadress blir Lucksta IF.

GIF Sundsvall flyttade upp Jakob Jäger Röding till A-laget i somras. Han skrev då på ett kontrakt över säsongen 2027.

Nu meddelar klubben på sin officiella hemsida att Jäger Röding lånas ut till Lucksta IF via ett föreningsutvecklande samarbetsavtal. Lucksta håller hus i division 2.

– Jakob Jäger Röding var under förra året en toppmålvakt i U19 Allsvenskan. När nu Daniel Henareh lämnade på lån till Karlstad är Jakob en av två målvakter vilket han kommer klara av på ett bra sätt. Eftersom han inte kan spela U19 Allsvenskan längre på grund av ålder så har vi nu skapat en samarbetsavtal med Lucksta IF, säger Joel Cedergren till hemsidan.

Klubbarna har kommit överens om ett speciellt upplägg för målvakten.

– Jakob kommer träna alla träningar med Giffarnas A-lag och vi har tillsammans med Lucksta gjort en planering för våren. Jakob kan spela hälften av vårens matcher i division 2. Jakob ser fram emot att få möjligheten att spela seniorfotboll och bidra i Lucksta, fortsätter sportchefen.

