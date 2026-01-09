Officiellt: ”Gische” tillbaka i MFF

Guillermo Molins är tillbaka i Malmö FF.

Den tidigare spelaren blir ny assisterande tränare.

– Jag har alltid sagt att föreningen betyder extremt mycket för mig, säger han.

Foto: Bildbyrån

Som spelare gjorde han över 200 matcher för Malmö FF och tog hela fem (!) SM-guld. Nu är Guillermo Molins, 37, i klubben.

Den tidigare spelaren är klar som ny assisterande tränare för MFF:s herrlag och köps loss från Landskrona Bois, där han har varit huvudtränare för P19-laget sedan 2025.

– Vi har naturligtvis följt ”Gische” sedan han lämnade oss som spelare och sett att han har tagit kliv i sin utveckling som tränare. Både fotbollsmässigt men även som ledare. Vi tror att hans egenskaper som tränare och hans långa erfarenhet av Malmö FF som förening kommer komplettera Miguels ledarstab på ett väldigt bra sätt, säger Daniel Andersson, fotbollschef, i ett uttalande.

– Emellanåt har jag försökt spela ner mina känslor för Malmö FF, men det går inte. Jag har alltid sagt att föreningen betyder extremt mycket för mig. Det är som ett hem för mig. När man har varit härifrån ett tag så märker man hur mycket föreningen växer. Nu när 2026 startar känns det som att det går ett startskott för något nytt, och jag tror att det är ett bra tillfälle för mig att återvända. Här finns nya influenser och nya tankar, säger Molins.

Förutom Malmö FF har Molins representerat bland annat Anderlecht i Belgien, spanska Real Betis, Sarpsborg och Rosenborg i Norge och Panathinaikos i Grekland. Han avslutade karriären under 2023.