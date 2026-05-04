Officiellt: Goitom förlänger med Degerfors

Henok Goitom fortsätter i Degerfors.

Huvudtränaren har skrivit på ett kontrakt över 2028.

– Det känns jättebra, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Henok Goitom tog över som huvudtränare i Degerfors under sommaren i fjol. Då sträckte sig kontraktet över den nuvarande säsongen.

Nu meddelar degerfors att Goitom förlänger över 2028.

– Jag och Patrik har varit överens ganska länge men vi har velat hitta rätt tajming att komma ut med det. Förlängningen handlar inte om resultat utan mer om vägen framåt som vi är överens om. Det känns jättebra. Jag är glad över att fortsätta vägen vi påbörjat med Degerfors, säger Goitom på klubbens hemsida.

Sportchef Patrik Werner:

– Henok har gjort ett mycket bra jobb som huvudtränare i Degerfors IF och vi har haft ett gott samarbete sedan dag ett. Vi står enade i vår syn på hur fotboll ska bedrivas och han har under sin sejour i föreningen visat på ett tydligt och tryggt ledarskap.