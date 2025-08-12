Officiellt: Grealish klar för Everton

Jack Grealish klar för ny Premier League-klubb.

Engelsmannen skriver på för Everton.

Jack Grealish har under en tid varit på väg bort från Manchester City. Sedan dess har det ryktats om en flytt till Everton – och nu är han klar för Merseysideklubben.

Grealish skriver på ett lånevatal för PL-klubben över säsongen.

– Jag är överlycklig över att ha skrivit på för Everton – Det är enormt för mig, ärligt talat. Det här är en fantastisk klubb, med fantastiska fans, säger han på klubbens hemsida.

Grealish kommer dessutom att bära nummer 18. Ett speciellt nummer för yttern.

– Det fanns andra nummer men mina två favoritspelare bland engelska spelare någonsin är Wayne Rooney och Paul Gascoigne och jag vet att de båda bar nummer 18 här.

Enligt The Athletic finns det en köpoption värd omkring 50 miljoner pund (motsvarande 645 miljoner kronor) om Everton vill köpa loss honom.