Officiellt: Häcken värvar Christ Wawa

Christ Wawa, 18, är klar för BK Häcken.

Enligt uppgifter betalar hisingarna drygt 3,3 miljoner kronor för talangen.

– Det är en enorm glädje att vara här, säger 18-åringen i ett uttalande.

Den ivorianska talangen Christ Wawa har ryktats till svensk fotboll under en längre period. Först rapporterades 18-åringen vara aktuell för Hammarby, men under den senaste tiden har allt pekat mot en flytt till BK Häcken.

Under tisdagen meddelade Hisingsklubben att talangen ansluter från Racing Club Abidjan.

– Christ är en tekniskt skicklig offensiv spelare som vi följt under en längre tid. Vi är glada att han valde att komma till BK Häcken, då det funnits ett stort intresse för honom, och vi ser fram emot att följa hans fortsatta utveckling, säger fotbollschef Martin Ericsson i ett uttalande.

Prislappen

Yttern har kritat på ett femårskontrakt med Häcken. Enligt Expresen landar prislappen på drygt 3,3 miljoner kronor.

– Det är en enorm glädje att vara här. Jag har väntat på det här ögonblicket, och det känns som en perfekt start på mitt äventyr utanför Afrika. Jag är här för att leverera, säger Wawa.