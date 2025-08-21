Philip Pawlowski, 18, lämnar BP.

Talangen är klar för en flytt till BK Häcken.

Video Gothia Cup - Återbesök hos Häcken

BK Häcken värvar Brommapojkarnas supertalang Philip Pawlowski. Den 18-åriga mittfältaren, som har tillhört BP:s P19-lag, bekräftar själv via sina sociala medier att det blir en övergång till Hisingsklubben.

”Kör vi!”, skriver han tillsammans med en bild när han skriver på kontraktet med Häcken.

Pawlowski har gjort 15 landskamper för Sverige på ungdomsnivå. Han är fostrad i BP:s akademiverksamhet.