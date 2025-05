Officiellt: Halmstads BK säkrar upp talang

Malte Persson är numera en professionell fotbollsspelare.

Detta då han har kritat på ett A-lagskontrakt med Halmstads BK.

– Det har varit en dröm att få spela med A-laget sedan jag kom till klubben, säger 18-åringen till klubben.

Malte Persson, 18, har de senaste åren tillhört allsvenska Halmstads BK. Där har han framförallt spelat med klubbens P19-lag, fram till nu.



Under tisdagen meddelar nämligen HBK att Persson har skrivit på ett A-lagskontrakt med klubben och flyttas upp på permanent basis.



– Det känns otroligt kul såklart. Det har varit en dröm att få spela med A-laget sedan jag kom till klubben för några år sedan, säger han till klubbens hemsida.



Under sina tidigare fotbollsår har Persson spelat för Snöstorp Nyhem FF innan han flyttade till HBK år 2022. Nu kommer han alltså att flyttas upp till A-laget, även om han fortsatt kommer att spela med P19-laget



– Förhoppningsvis så spelar jag kvar här i HBK och fortsätter utvecklas här. Sen självklart är väl målet att ta sig utomlands tillslut men just nu är nästa mål att få kliva ut här på Örjans vall och få göra min debut med A-laget, säger han.



I den allsvenska tabellen återfinns Halmstads BK på en tolfteplats efter åtta omgångar.