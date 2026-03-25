Officiellt: Hammarby lånar ut Karlsson

Jonathan Karlsson lämnar Hammarby.

Ytterbacken lånas ut till Västerås SK.

Hammarbys Jonathan Karlsson spenderade förra säsongen på lån i Västerås SK. Nu står det klart att Bajen lånar ut 22-åringen till VSK över säsongen 2026.

– Det känns riktigt bra att vara tillbaka i VSK. Det ska bli kul att få chansen att spela på Hitachi Energy Arena igen, säger Jonathan Karlsson på VSK:s hemsida.

Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg förklarar lånet.

– Som bekant är konkurrensen på Jonathans position hård och nu när han är tillbaka efter skada är det viktigt att han får den matchning han är i behov av. Vi kommer självklart följa honom under säsongen i Västerås både hoppas och tror att han kommer ta steg i sin utveckling där, säger han på Hammarbys webbplats.