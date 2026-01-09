Officiellt: Hammarby säljer Jøsendal till Liverpool

Hammarby har förlorat en spelare – och Liverpool värvat en.

Detta i form av Anna Jøsendal som har skrivit på för den engelska klubben.

– Denna klubben har gett mig mer än bara fotboll, säger norskan i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det är under fredagen som Hammarby meddelar att man har gjort en försäljning till Women’s Super League och Liverpool.

Detta då den 24-årige norskan Anna Jøsendal lämnar och tackar för sig efter två säsonger i den grönvita klubben. Med ett halvår kvar på sitt kontrakt är sportchef Arnor Smarason nöjd med försäljningen.

– Vi fick ett väldigt bra bud från Liverpool på Anna, inte minst sett till att hon har kort tid kvar av sitt avtal. Anna har under sin tid hos oss brottats en del med skador som gjort att hon varit frånvarande en del, men det råder inga tvivel om att hon håller en mycket hög högstanivå. Vi önskar Anna all lycka i Liverpool, säger Smárason.

Hur långt Jøsendals kontrakt med Liverpool är framgår inte av den engelska klubbens kommunikation. På deras hemsida säger norskan följande:

– Det har varit min dröm sedan jag var ett litet barn. Liverpool har alltid varit min favoritklubb och hela min familj håller på dem, så det är en stor sak för mig.

På Hammarbys hemsida tackar 24-åringen för tiden på Södermalm:

– Tusen tack, Hammarby! Denna klubben har gett mig mer än bara fotboll. Jag har fått vänner för livet och många minnen som jag tar med mig. Även om jag haft tuffare perioder med skador har jag alltid glatts åt att komma till Kanalplan varje dag, och det säger allt om miljön, människorna och kulturen i klubben, säger hon och fortsätter:

– Jag vill rikta ett stort tack till mina lagkamrater, tränare och alla runt laget, och inte minst till alla supportrar. Engagemanget och stödet från läktarna har betytt enormt mycket och är något jag aldrig kommer att glömma. Hammarby kommer för alltid ha en stor plats i mitt hjärta, och jag kommer alltid att vara en bajare, avslutar Jøsendal.

