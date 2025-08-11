Hammarby säljer Gent Elezaj, 20.

Talangen lämnar för Landskrona Bois i superettan.

– Det är en tuff konkurrens på vårt mittfält, säger sportchef Mikael Hjelmberg.

Det var under måndagskvällen som Hammarby meddelade att den 20-åriga talangen Gent Elzaj lämnar klubben. Mittfältaren säljs till Landskrona Bois i superettan.

– Det känns alltid lite extra att skiljas från en spelare som varit i Hammarby sedan barnsben, men det är en tuff konkurrens på vårt mittfält och vi har full förståelse att Gent vill söka sig vidare i jakt på speltid. Vi tackar honom för hans många år hos oss och önskar honom stort lycka till i Landskrona och med den fortsatta karriären, säger Mikael Hjelmberg, sportchef i Hammarby, i ett uttalande.

Elzaj ansluter omgående till superettan-klubben och har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över 2028.

– Landskrona Bois är en ambitiös klubb som vill utvecklas och ta sig framåt i svensk fotboll. Det passar mig perfekt. Mina förhoppningar är att vi ska gå framåt som lag, spela bra fotboll och klättra i tabellen, säger Elzaj.

20-åringen har främst hållit till i HTFF i ettan. Landskrona Bois ligger på åttondeplats i superettan.