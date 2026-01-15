Officiellt: Hammarby värvar Arnardóttir

Gudrún Arnardóttir återvänder till Stockholm – men i nya färger.

Den isländska landslagsbacken är presenterad av Hammarby och har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till 2027.



Hammarby fortsätter att förstärka truppen inför kommande säsong. Klubben meddelar att Gudrún Arnardóttir är klar för spel i damallsvenskan. Försvararen, som tidigare representerat Djurgården, återvänder därmed till huvudstaden efter flera år utomlands.

– Bajen är en klubb som jag alltid varit imponerad av. Spelstilen man står för, med mycket energi och aggressivitet både i anfall och försvar, tilltalar mig verkligen. Och fansen är unika, både i Damallsvenskan och i världen. Det finns höga ambitioner här och det är precis den miljö jag har sökt, säger Arnardóttir i ett uttalande.

Hammarbys sportchef Arnór Smárason ser Arnardóttir som ett viktigt tillskott.

– Vi får in en landslagsspelare som tillför rutin och ”know how” till truppen. Hon är en ledartyp med positiv attityd och har erfarenhet av Damallsvenskan samt av att vinna titlar. Gudrún är taggad och redo att komma in och bidra i Hammarby, säger Smárason.

Den 30-åriga isländskan ansluter närmast från portugisiska Braga. Tidigare i karriären har hon även spelat för FC Rosengård och har stor erfarenhet från både Damallsvenskan och internationellt spel.