Officiellt: Hammarby värvar Elin Sørum från Rosenborg

Hammarby har förstärkt sin trupp inför nästa år.

Detta då man har värvat Elin Sørum från Rosenborg.

– Jag vet att den sportsliga nivån är väldigt hög här, säger Sørum i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Den damallsvenska säsongen tog slut för ett par veckor sedan – när BK Häcken lyfte SM-bucklan mot Piteå. Nu har tvåan i tabellen, Hammarby, förstärkt sin trupp inför nästa år.

Detta då man har värvat Elin Sørum, 25, från norska Rosenborg som har skrivit på ett avtal över tre år.

– Jag kände att det både var dags för ett miljöombyte samt att ta ett kliv uppåt i karriären och utveckla mig som spelare. Jag vet att den sportsliga nivån är väldigt hög här och jag känner även många i laget sedan tidigare som pratat väldigt gott om klubben. Det känns såklart jättespännande och jag ser väldigt mycket framemot att få spela med supportrarnas stöd i ryggen, säger Sørum i ett uttalande.

Hammarbys sportchef, Arnór Smárason, om nyförvärvet:

– Vi är riktigt glada att Elin väljer att komma till oss i Hammarby. Elin är rutinerad, trots att hon inte är äldre än 25 år, och hon har tydliga ledaregenskaper då hon tidvis varit lagkapten i Rosenborg.