Officiellt: Hammarby värvar Suwaibou Kebbeh

Suwaibou Kebbeh säkras upp av Hammarby.

18-åringen är klar för en permanent övergång.

Foto: Bildbyrån

Suwaibou Kebbeh varit inlånad till HTFF från gambiska Real De Banjul FC och nu väljer Hammarby att säkra upp 18-åringen. Han kommer till en början tillhöra HTFF men planen är att han senare ska vara redo för Hammarbys A-lag.

– Efter den hösten som Kebbeh gjort i HTFF så var beslutet att köpa loss honom permanent väldigt enkelt. Vi ser en extremt stor potential i Kebbeh och vi är väldigt glada över att ha kommit överens med honom om ett långt avtal. Kebbeh kommer följa med A-laget till Marbella på lägret och sen får vi utvärdera vilken miljö som blir bäst för honom att vara i, säger Hammarby Fotbolls sportchef Mikael Hjelmberg via klubbens uttalande.

Suwaibou Kebbeh står noterad för åtta mål och tre assist på 13 matcher. Kontraktet stäcker sig över 2030.