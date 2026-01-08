Officiellt: HBK säljer Vinicius Nogueira till Ludogorets

Vinicius Nogueira är inte längre en spelare i Halmstads BK.

Detta då HBK har sålt honom till Ludogorets Razgrad.

– På det hela taget blir detta en bra affär, säger klubbchef Jesper Westerberg i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Vinicius Nogueira har beviljats arbetstillstånd i Sverige igen och kunde således spela för Halmstads BK under den kommande säsongen. Däremot kommer det inte att ske då Hallandsklubben har valt att sälja honom.

Under torsdagen står det klart att den brasilianske vänsterbacken kommer att spela för den bulgariska storklubben Ludogorets Razgrad – där han har skrivit på ett kontrakt.

Där kommer han att tränas av BK Häckens förre guldtränare Per-Mathias Høgmo samt de assisterande tränarna Mikael Stahre och Christofer Augustsson.

– Vi förstod ganska tidigt att Vinícius ville vidare ut i Europa och att det fanns intresse så det kändes inte aktuellt att han skulle inkluderas i vår trupp 2026, så en försäljning var det enda rimliga alternativet, säger HBK:s klubbchef Jesper Westerberg i ett uttalande.

”Vi får vara nöjda med det ekonomiska utfallet”

Vad gäller övergångssumma kommer även Varbergs BoIS att få ta del av pengarna då de inkluderade en vidareförsäljningsklausul när man sålde Nogueira till HBK inför säsongen 2024.

– Alla övergångspengar kommer inte till HBK, så mycket kan jag säga. På det hela taget blir detta en bra affär och historia till slut, trots allt strul. Under säsongen i Vålerenga gick vi plus ekonomiskt varje månad och nu tillför vi en välkommen transfer, så vi får vara nöjda med det ekonomiska utfallet, avslutar Westerberg.

Totalt sett blev det spel i 28 matchef för Vinicius Nogueira i Halmstads BK. Förra året var han utlånad till norska Vålerenga.





