Officiellt: Helander lånas ut till BK Häcken

Filip Helander återvänder till allsvenskan.

Mittbacken ansluter till BK Häcken på lån.

– Jag är jätteglad, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Efter tio år utomlands återvänder Filip Helander till svensk fotboll. Den 32-årige mittbacken lånas ut av Omonia Nicosia till BK Häcken. Kontraktet sträcker sig säsongen ut.

– Jag är jätteglad över att komma till BK Häcken, säger han. Vi har en spännande höst framför oss och jag ser verkligen fram emot att spela i Europa igen och mäta oss med lag från andra länder. Det är otroligt inspirerande. Jag har spelat många internationella matcher tidigare och hoppas kunna bidra med min rutin, säger Helander på klubbens hemsida.

BK Häckens fotbollschef Martin Ericsson:

– I Filip får vi en meriterad mittback med stor erfarenhet av internationellt spel som förstärker försvarslinjen på ett bra sätt. Han är försvarsstark, stark i huvudspelet och duellspelet – egenskaper som vi tror passar perfekt inför vår höst i Europa.

Filip Helander har representerat det svenska landslaget vid 23 tillfällen.