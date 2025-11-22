Officiellt: Høgmo tar över Ludogorets

Per-Mathias Høgmo är tillbaka på tränarbänken.

Den tidigare Häcken-guldtränaren tar nu över bulgariska storklubben Ludogorets.



Per-Mathias Høgmo, som bland annat lett Häcken till SM-guld, har presenterats som ny huvudtränare för den bulgariska toppklubben Ludogorets.



Klubben offentliggjorde värvningen på sin hemsida under lördagsmorgonen.

– Beslutet grundar sig i hans omfattande erfarenhet, disciplinerade arbetssätt, och framgångsrika resultat med både klubblag och landslag, skriver Ludogorets.

Christoffer Augustsson, tidigare Mjällby-tränaren, och Mikael Stahre, som har tränat både AIK, IFK Göteborg och Häcken, uppges också vara på väg in i klubben som assisterande tränare. Duon är ännu inte officiellt presenterad, men klubben meddelar att en helt ny ledarstab är på väg att offentliggöras successivt.

Ludogorets vann den bulgariska ligan förra säsongen och ligger just nu på femte plats i tabellen.

I laget spelar svenskarna Joel Andersson och Edvin Kurtulus.