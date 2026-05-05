Branimir Hrgota kommer att lämna Greuther Fürth efter säsongen.

Svensken förlänger inte kontraktet.

Foto: Alamy

Branimir Hrgota anslöt till tyska Greuther Fürth 2019 och har gjort totalt 69 mål och 41 assist på 238 tävlingsmatcher. Den svenske lagkaptenens kontrakt sträcker sig till i sommar och nu meddelar klubben att han inte förlänger.

Greuther Fürth meddelar på sin officiella hemsida att Hrgota lämnar efter säsongen i jakt på nya utmaningar.

– När jag kom till Fürth 2019 trodde jag inte att det skulle bli den längsta perioden i min karriär. Vi har upplevt så mycket tillsammans, vilket säkerligen kulminerar i uppflyttning, men för mig personligen har det också varit privilegiet att leda laget som kapten så länge. Jag vill inte att fokus ska ligga för mycket på mig nu, eftersom vi som lag, som klubb, står inför otroligt viktiga matcher som vi absolut vill vinna, säger han på klubbens hemsida.

Sportchefen Stephan Fürstner:

– ”Brane” är en otroligt förtjänt spelare, och därför måste vi acceptera hans beslut att söka en ny utmaning. Hans bidrag till vår klubb är exceptionella och kommer att säkra honom en permanent plats i historieböckerna. Vi vill alla att den här historien ska få ett lyckligt slut, och vi kommer att ge allt för att uppnå det

Hrgota har tidigare spelat i Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach och J Södra.