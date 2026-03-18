Officiellt: Hugo Bolin köps loss av Mönchengladbach

Det har spekulerats mycket kring Hugo Bolins kontraktssituation med Borussia Mönchengladbach.

Nu är han officiellt såld till den tyska klubben och presenterad som en permanent övergång.

Det var i början av februari som Malmö FF kommunicerade att man lånade ut Hugo Bolin till Borussia Mönchengladbach fram till sommaren, med en köpoption.

Sedan dess har den 22-årige yttern spelat sex Bundesliga-matcher för sin nya klubb i vilka han har gjort en assist. För någon vecka sedan gjorde uppgifter från Bild gällande att Bolins framtid i den tyska klubben var avhängig Mönchengladbach vara eller icke var i högstaligan.

Detta då uppgifter gjorde gällande att de helt sonika inte hade råd att köpa loss honom vid degradering.

Nu har man dock gjort slag i saken och presenterat svensken som en permanent spelare i klubben, på sin hemsida. Hans nya kontrakt sträcker sig fram till sommaren 2030.

– Hugo är en karaktär som har integrerats fantastiskt från dag ett och som helt omfamnat Borussia! Han jobbar flitigt med sitt spel och hans tidiga framträdanden har visat att han kan ge oss mycket glädje i framtiden, säger sportchefen Rouven Schröder i ett uttalande.

Hugo Bolin själv:

– Jag känner mig verkligen hemma här. Jag älskar energin som den här fantastiska klubben utstrålar och jag älskar Bundesliga med dess stora, fullsatta arenor. Jag upplevde nyligen två hemmasegrar på Borussia-Park och fick fira med laget och fansen. Det får mig att vilja mer och jag är glad över att kunna utvecklas ytterligare här i Borussia, berättar han.





