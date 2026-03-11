Uppgifter: Bolin kan återvända till MFF – vid nedflyttning

Borussia Mönchengladbach vill köpa loss Hugo Bolin från Malmö FF.

Det kommer dock att bli omöjligt i det fall att man trillar ur Bundesliga.

Det rapporterar tyska Sport Bild.

Foto: Alamy

Det var i början av februari som Malmö FF kommunicerade att man lånade ut Hugo Bolin till Borussia Mönchengladbach fram till sommaren, med en köpoption.

Sedan dess har den 22-årige yttern spelat fem Bundesliga-matcher för sin nya klubb i vilka han har gjort en assist.

I och med det prekära tabelläget som Mönchengladbach befinner sig i kan Bolins framtid i klubben ställas på sin spets. Med nio matcher kvar att spela har Mönchengladbach endast fem poäng ner till nedflyttningsplats och en poäng ner till negativt kval.

Skulle det bli så att man trillar ur Bundesliga kommer man inte heller att ha råd att behålla Bolin, trots att man vill. Det skriver tyska Sport Bild, genom Fotbollskanalen Headlines, som menar att klubben helt enkelt inte har råd att köpa loss svensken i det fall att man åker ur högstaligan.

Enligt Transferspecialisten Fabrizio Romano ligger Hugo Bolins köpoption på två miljoner euro, drygt 21 miljoner svenska kronor.