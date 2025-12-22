Officiellt: Ida Garmfors byter Trelleborg mot BP
Brommapojkarna har värvat en F19-landslagsback.
Ida Garmfors, 20, är klar för Stockholmsklubben.
Brommapojkarna som lyckades hålla sig kvar i damallsvenskan efter att ha kvalat. Efter säsongen har BP värvat in flera bra spelare och sagt adjö till några. Nu kommer BP med ännu ett nyförvärv. Ida Garmfors, en 20-årig försvarare med erfarenhet från F17- och F19-landslag har skrivit på för klubben.
Garmfors kommer senast från spel i Trelleborgs FF.
– Jag känner att BP blir ett bra steg i min karriär för att ta kliv och fortsätta utvecklas som fotbollsspelare. BP:s spelsätt passar mig och min skolning bra,vilket gjorde möjligheten intressant. Att representera en förening med ambitioner för såväl ungdoms- som elitfotboll är också extra kul, säger Ida Garmfors via klubbens uttalande.
Sportchef Staffan Jacobsson är nöjd med sitt nyförvärv.
– Ida är en snabb och följsam försvarare. Bra skolad samt van med elitfotboll, jag tror starkt att Ida kommer utvecklas och göra avtryck hos oss, säger Jacobsson via uttalandet.
