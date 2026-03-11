Officiellt: IF Elfsborg säkrar upp talangen

IF Elfsborg förlänger med Frode Aronsson.

Det meddelar Boråsklubben denna onsdag.

Det nya kontraktet sträcker sig över 2028.

Foto: Bildbyrån

Frode Aronsson flyttades upp i IF Elfsborgs A-lagstrupp förra säsongen.

Nu står det klart att Boråsklubben förlänger med talangen.

– Det känns jätteskönt att ha förlängt med IF Elfsborg och det är något jag strävat efter. Det visar att klubben tror på mig så det känns bara positivt, säger han via klubbens hemsida.

20-åringen som noterades för tolv allsvenska framträdanden ifjol har skrivit på ett avtal som sträcker sig över 2028.

– Vi är verkligen glada att Frode fortsätter sin resa i IF Elfsborg, säger Björn Hamberg och fortsätter:

– Han representerar klubben på bästa sätt med sitt hårda jobb och vilja att utvecklas. Trots sin unga ålder visar han en mognad och attityd som speglar den resa han har gjort genom elitverksamheten och hela vägen upp till representationslaget.