Officiellt: IF Elfsborg säljer Eggert Gudmundsson

Eggert Gudmundsson har gjort sitt i IF Elfsborg.

Mittfältaren köps loss av norska SK Brann.

– IF Elfsborg önskar Eggert all lycka till i sin fortsatta karriär som vi kommer följa med intresse, säger klubbchef Stefan Andreasson via klubbens hemsida.

Eggert Gudmundsson plockades in av IF Elfsborg inför fjolårssäsongen.

Nu ett år senare står det klart att islänningen säljs, IF Elfsborg meddelar nu att man är överens med SK Brann om en övergång.

– Jag har haft ett fantastiskt år i Elfsborg trots att jag inte riktigt lyckats visa vad jag verkligen kan, så det är med blandade känslor jag lämnar, säger Gudmundsson via klubbens hemsida.

– Jag har känt mig så välkommen här och trivts jättebra, så jag vill bara tacka alla i och runt Elfsborg för det. Jag är stolt över att ha fått vara en del av Elfsborg, och nu blir det spännande att se vad framtiden har att erbjuda.

Totalt blev det elva framträdanden för islänningen i Boråsklubben.

– Eggert har varit en uppskattad spelare och person som vi givetvis gärna hade sett mer av men efter en sportslig och ekonomisk värdering har vi nu kommit överens med norska Brann om en permanent övergång. Avtalet med Brann innebär att vi får tillbaka vår ekonomiska investering samt har kvar en ägarandel i Eggerts framtid, säger Stefan Andreasson.

Klubbchefen meddelar även att IF Elfsborg har en vidareförsäljningskausul.

