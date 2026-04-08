Alfons Borén lämnar IFK Göteborg.

19-åringen lånas ut till Ljungskile SK.

– Vi har följt honom under en tid, säger fotbollsutskottets Philip Berggren.

Foto: Bildbyrån

Alfons Borén, 19, tillhör IFK Göteborg och i fjol gjorde han allsvensk debut i ett inhopp mot Halmstads BK.

Nu står det klart att Blåvitt lånar ut den offensive pjäsen till Ljungskile SK i superettan. Avtalet sträcker sig över säsongen 2026.

– Alfons är en väldigt snabb och genombrottsstark ytter som gillar att utmana och skapa oreda i motståndarnas försvar. Han har egenskaper som kan förändra matchbilder, inte minst med sin speed och sitt mod i offensiven. Vi har följt honom under en tid och ser stor potential i honom. Genom lånet får han möjlighet att ta nästa steg i sin utveckling i en miljö där han kan bidra direkt till vårt spel. Det känns väldigt bra att få in honom i truppen, säger Ljungskiles fotbollsutskott Philip Berggren.

Ljungskile inledde superettan med ett kryss mot Falkenberg där Borén hoppade in.