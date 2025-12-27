Officiellt: IFK Värnamo säkrar upp talangduo

IFK Värnamo rustar för superettan.

Klubben skriver kontrakt med Milo Pavlovic och Benjamin Zulovic.

IFK Värnamo är klart för spel i superettan 2026. Nyligen stod det klart att Srdjan Tufegdzic blir ny huvudtränare. Inför säsongen säkrar nu klubben upp två spelare från akademin.

Benjamin Zulovic, född 2007, skriver ett avtal över säsongen 2027 och Milo Pavlovic , född 2010, är kontrakterad till och med 2028.

Zulovic har tidigare tränat med A-lagstruppen och Pavlovic kommer senast från spel i IFK Värnamos P19-lag.



