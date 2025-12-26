Officiellt: IK Oddevold värvar från Eskilsminne

IK Oddevold fortsätter att förstärka sin trupp inför 2026.

Nu har man gjort klart med Johan Albin från Eskilsminne IF.

– Det här känns väldigt rätt och samtidigt spännande, säger Albin i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Efter att ha spenderat hela sin seniorkarriär i Skåneklubben Eskilsminne IF har Johan Albin, 22, tagit steget till superettan.

Detta då mittbacken har skrivit på för IK Oddevold, efter att ha gjort tre mål och tre assist på 30 matcher i ettan förra säsongen.

Med Uddevallaklubben har Albin skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2028.

– Det här känns väldigt rätt och samtidigt spännande. Det skall bli kul att träffa alla lagkamrater och sedan få springa in på planen framför supporters och publik och representera Oddevold, säger Albin i ett uttalande och berättar varför det blev just Oddevold:

– Jag hade ett väldigt bra samtal med Rikard som visade att han hade koll på mig sedan tidigare och han presenterade ett spännande projekt. Oddevold är på rätt väg och är en förening och ett lag som jag tror passar mig perfekt och som jag gärna är en del av framöver.

Rikard Nilsson, manager i Oddevold:

– I Johan får vi en modern mittback som inte är rädd för att kliva fram både med och utan boll. Vi försökte knyta till oss Johan redan förra året men på grund av hans kontrakt var det inte möjligt, säger han.

IK Oddevold slutade på en fjärdeplats i superettan under den gångna säsongen.

