Foto: Alamy

Officiellt: Ikonen tar över Röda Stjärnan igen

Röda Stjärnan har gjort klart med sin nya huvudtränare.
Det är Dejan Stankovic som återvänder i rollen.

Dejan Stankovic tränade Röda Stjärnan 2019 till 2022 innan han lämnade för Sampdoria. Sedan dess har han varit verksam som tränare i Ferencvaros och Spartak Moskva.

Under måndagen meddelar Röda Stjärnan att Stankovic återvänder i rollen som huvudtränare. Kontraktet sträcker sig till 2027.

Stankovic representerade Röda Stjärnan som spelare och har även vunnit sex ligatitlar i Italien och en Champions League-titel med Inter.

