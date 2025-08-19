Officiellt: Jackson Tchatchoua klar för Wolves

Wolverhampton Wanderers förstärker.

Denna tisdagsmorgon så har Jackson Tchatchoua presenterats.

Ytterbacken ansluter från Hellas Verona.

Wolverhampton Wanderers har gjort klart med ett nyförvärv.

Denna tisdagsmorgon står det klart att Jackson Tchatchoua ansluter till Premier League-klubben från Hellas Verona.

”Adderar snabbhet till flocken”, skriver klubben via X.

23-åringen har skrivit på ett femårskontrakt med Wolves.

Ifjol noterades han för två mål och tre assist på 36 matcher i Serie A.