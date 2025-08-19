Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Officiellt: Jackson Tchatchoua klar för Wolves

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Wolverhampton Wanderers förstärker.
Denna tisdagsmorgon så har Jackson Tchatchoua presenterats.
Ytterbacken ansluter från Hellas Verona.

Wolverhampton Wanderers har gjort klart med ett nyförvärv.
Denna tisdagsmorgon står det klart att Jackson Tchatchoua ansluter till Premier League-klubben från Hellas Verona.

”Adderar snabbhet till flocken”, skriver klubben via X.

23-åringen har skrivit på ett femårskontrakt med Wolves.
Ifjol noterades han för två mål och tre assist på 36 matcher i Serie A.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt