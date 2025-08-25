Officiellt: Jeremy Agbonifo lånas ut till Basel

Den förre Häcken-talangen Jeremy Agbonifo lämnar franska RC Lens.

Detta för ett årslångt lån till Schweiziska FC Basel – med köpoption.

Det meddelar svenskens nya klubb på sin hemsida.

Foto: Bildbyrån.

Det var efter fjolårets allsvenska säsong som intresset för BK Häckens 19-årige Jeremy Agbonifo blomstrade. Det slutade till sist med att Ligue 1-klubben RC Lens köpte yttern för en rekordsumma.

Nu fortsätter karriären i Schweiz – och FC Basel. Det står klart under måndagskvällen då den Schweiziska klubben meddelar att man har lånat in svensken fram till sommaren 2026 med köpoption.

– Vi har haft honom på vår radar ett tag, men fram tills nu har han inte varit ekonomiskt hållbar för oss, säger Basels sportchef, Daniel Stucki, i ett uttalande och fortsätter:

– Han är explosiv med och utan boll, samt extremt skicklig tekniskt. Som vänsterfot spelar han främst på högerkanten – vilket gör honom mycket intressant för vår nuvarande trupp.

Jeremy Agbonifo själv:

– Jag är väldigt glad att ha kunnat göra flytten till FC Basel idag, säger han till klubben och fortsätter:

– Klubben är internationellt känd för sina utmärkta möjligheter för unga spelare att utvecklas och visa upp sin talang på högsta nivå. Jag skulle beskriva mig själv som en explosiv, offensiv spelare som tycker om att dribbla med en stark vänsterfot och försöker hjälpa laget på det sättet.





