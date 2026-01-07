Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Officiellt: Joel Nilsson klar för allsvensk klubb

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Joel Nilsson, 31, återvänder till allsvenskan.
Han är klar för Halmstads BK.
– Det är otroligt skönt att vara tillbaka i allsvenskan, säger Nilsson via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

Joel Nilsson återvänder till allsvenskan. Han kommer senast från Kongsvinger och har nu kritat på för Halmstad BK. 31-åringen har tidigare representerat Hammarby och Mjällby.

– Det är otroligt skönt att vara tillbaka i allsvenskan. Det ska bli kul att spela för de svenska supportrarna och framförallt Halmstads publik. Jag ser verkligen fram emot att dra på mig HBK-tröjan och möta fansen på Örjans vall, säger Nilsson i ett uttalande.

Halmstads BK:s klubbchef Jesper Westerberg säger följande om sitt nytillskott.

– Joel är en spelare vi har följt under en längre tid redan under 2018 så provspelade Joel hos oss. Hans arbetskapacitet och vinnarskalle passar perfekt in i HBK:s identitet, säger Westerberg via ett uttalande.

Kontraktet sträcker sig över 2027.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt