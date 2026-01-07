Officiellt: Joel Nilsson klar för allsvensk klubb

Joel Nilsson, 31, återvänder till allsvenskan.

Han är klar för Halmstads BK.

– Det är otroligt skönt att vara tillbaka i allsvenskan, säger Nilsson via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

Joel Nilsson återvänder till allsvenskan. Han kommer senast från Kongsvinger och har nu kritat på för Halmstad BK. 31-åringen har tidigare representerat Hammarby och Mjällby.

– Det är otroligt skönt att vara tillbaka i allsvenskan. Det ska bli kul att spela för de svenska supportrarna och framförallt Halmstads publik. Jag ser verkligen fram emot att dra på mig HBK-tröjan och möta fansen på Örjans vall, säger Nilsson i ett uttalande.

Halmstads BK:s klubbchef Jesper Westerberg säger följande om sitt nytillskott.

– Joel är en spelare vi har följt under en längre tid redan under 2018 så provspelade Joel hos oss. Hans arbetskapacitet och vinnarskalle passar perfekt in i HBK:s identitet, säger Westerberg via ett uttalande.

Kontraktet sträcker sig över 2027.