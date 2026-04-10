John Guidetti lämnade AIK i fjol.

Nu är 33-åringen klar för Rinkeby United i division fyra.

John Guidetti lämnade AIK efter fjolårssäsongen och har sedan dess inte spelat i någon klubb.

Nu har 33-åringen presenterats av Rinkeby United som spelar i division fyra. Det meddelar klubben på Instagram.

”En spelare med erfarenhet från Europas toppligor och toppklubbar, klubbar som Manchester City, Feyenoord, Celtic, Celta Vigo, Alaves, BP och senast AIK. En välmeriterad landslagsman med flera mästerskap på CV:t. Efter att spelat på de största arenorna i världen som Camp Nou, Bernabeu och de Kuip, ska han nu spela i Rinkeby och kalla Knutby för hemmaplan”, skriver Rinkeby United på Instagram.

I klubben spelar tidigare stjärnor som Alexander Milosevic, Stefan Silva och Erkan Zengin.