Officiellt: Jonatan Rizkallah lämnar Göteborg – klar för Oddevold

Jonatan Rizkallah lämnar IFK Göteborgs damlag.

Han är går in i IK Oddevolds stab.

Foto: Bildbyrån

IK Oddevold har gjort en jätteresa från division 2 til Superettan. Klubben har nu gjort klart med Jonatan Rizkallah som blir assisterande tränare bakom Rikard Nilsson.

– Det här känns väldigt spännande. Jag har följt Oddevold sedan de ramlade ner i division 2 och det ska bli väldigt roligt att arbeta heltid på den här nivån och hjälpa klubben framåt, säger 27-åringen till hemsidan.

Rikard Nilsson är nöjd med sin nya kollega.

– I Jonatan får vi inte bara en bra tränare med analytiska egenskaper utan också en person som vi tror kommer passa perfekt in på kontoret, säger Oddevolds manager.



Under hösten fick huvudtränare Rikard Nilsson utökat ansvar. Han är även manager och sköter därmed transferarbetet.