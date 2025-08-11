Officiellt: Kafaji lämnar Arsenal – lånas ut till Brighton

Rosa Kafaji, 22, lämnar Arsenal.

Svenskan är klar för ett lån till Brighton.

– Hon är ett fantastiskt tillskott till laget för vår nya satsning, säger tränaren Dario Vidosic.

Speltiden i Arsenal har varit bristande, och nu står det klart att svenske Rosa Kafaji lämnar WSL-konkurrenten Brighton & Hove Albion. 22-åringen är klar för ett lån över hela säsongen 2025/26.

– Vi är glada att välkomna Rosa till truppen inför den kommande säsongen. Hon är en mångsidig anfallare som visar stor potential i frontlinjen, säger Brighton-tränaren Dario Vidosic i ett uttalande.

– Hon är ett fantastiskt tillskott till laget för vår nya satsning, och vi ser fram emot att se henne integreras i vår trupp och spelstil, fortsätter han.

Rosa Kafaji has arrived at the Albion! 😍✨ pic.twitter.com/BDynGNhZOC — Brighton & Hove Albion Women (@BHAFCWomen) August 11, 2025

Rosa Kafaji står noterad för totalt tio tävlingsmatcher för Arsenal. Hon gjort 12 landskamper för Sverige.