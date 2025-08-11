Prenumerera

Foto: Alamy

Officiellt: Kafaji lämnar Arsenal – lånas ut till Brighton

  • Author image

    Fredrik de Ron

    • Webbredaktör

    Följ Fotbolldirekt på

    Google news

    Rosa Kafaji, 22, lämnar Arsenal.
    Svenskan är klar för ett lån till Brighton.
    – Hon är ett fantastiskt tillskott till laget för vår nya satsning, säger tränaren Dario Vidosic.

    Speltiden i Arsenal har varit bristande, och nu står det klart att svenske Rosa Kafaji lämnar WSL-konkurrenten Brighton & Hove Albion. 22-åringen är klar för ett lån över hela säsongen 2025/26.

    – Vi är glada att välkomna Rosa till truppen inför den kommande säsongen. Hon är en mångsidig anfallare som visar stor potential i frontlinjen, säger Brighton-tränaren Dario Vidosic i ett uttalande.
    – Hon är ett fantastiskt tillskott till laget för vår nya satsning, och vi ser fram emot att se henne integreras i vår trupp och spelstil, fortsätter han.

    Rosa Kafaji står noterad för totalt tio tävlingsmatcher för Arsenal. Hon gjort 12 landskamper för Sverige.

