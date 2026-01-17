Officiellt: Kalmar FF säljer Sosseh till Slavia Prag

Kalmar FF har gjort en av sina största försäljningar någonsin.

Detta då Gibril Sosseh har sålts till Slavia Prag.

– Denna övergång är ett tydligt bevis på vilken utvecklande miljö vi har i Kalmar FF, säger sportchef Mats Winblad i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Efter att Kalmar FF har tagit steget upp till allsvenskan igen är en av de mer framstående spelarna från fjolåret nu borta från verksamheten.

Detta då KFF, under lördagen, meddelar att man har sålt den 18-årige mittfältaren Gibril Sosseh till tjeckiska Slavia Prag.

I ett uttalande på klubbens hemsida meddelar även sportchef Mats Winblad att försäljningen är en av de största i KFF:s historia.

– Det här är naturligtvis fantastiskt både för Gibril och för Kalmar FF. Sedan han kom till föreningen har han haft en imponerande utveckling. Han är inte bara en fantastisk person, utan också ett föredöme på många sätt och har arbetat oerhört hårt för att få den här chansen, säger Winblad och fortsätter:

– Denna övergång är ett tydligt bevis på vilken utvecklande miljö vi har i Kalmar FF. Ekonomiskt sett är det en av de största försäljningarna i föreningens historia. Alla som varje dag, både på och utanför planen, arbetar stenhårt för spelarna och för föreningen kan sträcka på sig lite extra idag.

Sosseh själv:

– Kära Kalmar FF-familjen. Jag vill tacka er för den här fantastiska tiden i föreningen. Ni gav mig möjligheten att skriva på mitt första professionella kontrakt. Redan från första stund, när jag var på provspel, kände jag mig väldigt bekväm och välkommen.

– Vi hade en fantastisk säsong som slutade med avancemang till Allsvenskan. Jag uppskattade verkligen stunderna när vi firade tillsammans efter alla segrar. Ett stort tack till hela föreningen, ledningen, personalen, mina lagkamrater och självklart fansen. Lycka till denna säsong i Allsvenskan! Ni kommer alltid att finnas i mitt hjärta, säger han i ett uttalande.

