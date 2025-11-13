Officiellt: Kanutte Fornes förlänger med Malmö FF

Hon har gjort 17 mål på 24 matcher.

Nu står det klart att Sara Kanutte Fornes förlänger med Malmö FF.

– Jag vill kunna spela nästa år utan att vara stressad över vad som händer efter det, säger norskan i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Hon har spelat för både Hammarby och IFK Norrköping – men gick till Malmö FF inför deras debutsäsong i damallsvenskan i år.

Sedan dess har den 23-årige anfallaren spelat 24 matcher i vilka det har blivit hela 17 mål – som just nu innebär en andraplats i skytteligan.

Nu står det klart att norskan förlänger sitt avtal med Malmö FF, fram till slutet av 2027.

– Sara har under säsongen visat hur målfarlig hon är och hur viktig hon är för oss. Att göra så många mål som hon har gjort är oerhört starkt. Vi är jätteglada att hon tror på det vi gör och att vi har en samsyn över framtiden. Det känns som ett starkt symbolvärde att vi lyckas förlänga med en spelare som haft denna säsong, trots ett antal lukrativa anbud, säger MFF:s assisterande sportchef Maxim Khalil i ett uttalande.

”Det lockar också mycket att vi ska spela i Europa nästa år”

– Det känns riktigt bra att förlänga, det var ett lätt val. Jag vill kunna spela nästa år utan att vara stressad över vad som händer efter det, så det känns tryggt att kunna förlänga kontraktet redan nu, säger Kanutte Fornes själv och fortsätter:

– Det är en stor förening och jag känner att vi under året verkligen visat att vi hör hemma i toppen. Det lockar också mycket att vi ska spela i Europa nästa år. Spelargruppen är helt fantastisk, vi har en nivå på träningarna som är väldigt hög och vi går in med inställningen att vi ska vinna varje match. För mig och min utveckling, och med tanke på hur bra vi gör det här, så är det absolut rätt val att stanna kvar.

Förra veckan säkrade Malmö FF en plats i Europaspelet nästa år.

